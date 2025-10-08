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Para contrarrestar los pensamientos negativos, se recomienda reconocerlos y cuestionarlos, para luego reemplazarlos por otros más realistas y positivos. Practicar el autocuidado y la atención.

Además de hacer ejercicio, buscar apoyo social, y si el problema persiste, consultar a un profesional de la salud mental. De esa manera podrás contrarrestar dichos pensamientos.

Reconoce y acepta tus pensamientos: El primer paso es darte cuenta de que estás teniendo pensamientos negativos y aceptarlos sin juzgarlos, en lugar de reprimirlos.

Cuestiona su veracidad: Pregúntate si esos pensamientos son realmente ciertos. Busca evidencias que los contradigan y considera si hay una forma diferente y más positiva de ver la situación.

Pensamientos negativos

Reemplaza con pensamientos positivos: Intenta sustituir los pensamientos negativos por otros más realistas y constructivos. Enfócate en tus fortalezas, logros y en los aspectos positivos de la situación.

Practica el autocuidado: Dedica tiempo a actividades que te hagan sentir bien, ya que los pensamientos negativos a menudo están asociados al estrés o la fatiga.

Incorpora el ejercicio: La actividad física regular puede ayudar a reducir la tensión y las preocupaciones, mejorando tu salud mental.

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Aplica el mindfulness: Practicar la atención plena te ayuda a calmar la mente y a concentrarte en el presente, lo que reduce la intensidad de los pensamientos negativos.

Busca apoyo y recursos

Comparte con personas de confianza: Hablar sobre tus pensamientos y sentimientos con amigos o familiares puede proporcionarte nuevas perspectivas y apoyo.

Considera la ayuda profesional: Si los pensamientos negativos son persistentes, abrumadores o interfieren en tu vida diaria, un profesional de la salud mental puede ofrecerte estrategias y apoyo especializado.

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