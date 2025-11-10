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Mantener al gato alejado del arbolito de Navidad no es una tarea fácil. El minino le atraen las cosas que cuelgan, las luces, entre otros adornos. Además recuerda que el gato es muy territorial y al ver esta decoración siempre busca hacer travesuras.

Se montan, se cuelan dentro del árbol y hasta que no lo ven el piso no deja de estar en el. Pero te daremos algunas recomendaciones para alejarlo del lugar. Y de esa manera no va a molestar el árbol.

Mantener alejado al gato del arbolito de Navidad

Usa repelentes naturales: Coloca cáscaras de naranja o limón en la base del árbol para que el olor los disuada. También puedes rociar el árbol con una mezcla de agua, vinagre y cítricos (asegúrate de que sea seguro para mascotas).

Coloca papel aluminio: A muchos gatos no les gusta el tacto ni el ruido del papel de aluminio, por lo que puedes cubrir la base del árbol con él.

Usa cinta de doble cara: Pega cinta de doble cara en la base del árbol o en los adornos; a los gatos no les gusta la sensación pegajosa en sus patas.

Crea una barrera: Puedes usar una barrera física alrededor del árbol para impedir el acceso.

Más recomendaciones

Asegura la base: Usa una base pesada y estable. Puedes fijar el árbol a la pared con nylon para evitar que se vuelque si el gato intenta trepar.

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Evita adornos peligrosos: No uses decoraciones de vidrio, frágiles o muy llamativas que puedan romperse y lastimar al gato o atraer su atención.

Distrae al gato

Ofrece alternativas: Asegúrate de que tu gato tenga otros lugares donde jugar y rascadores disponibles para que no vea el árbol como su único juguete.

Distrae con juguetes: Puedes colocar juguetes lejos del árbol para desviar su atención.

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