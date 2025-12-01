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El mofongo es un delicioso plato de Puerto Rico con sabor caribeño y catalogado como el plato más famoso de la Isla. Este es uno de los más pedidos por los turistas y de los más recomendados por los oriundos de la “isla del encanto”.

El mofongo está hecho a base de plátano verde, ajo y chicharrón de cerdo. Toda esa mezcla de sabores ha hecho que este plato sea siempre el más solicitado. Hay chefs que se han especializado en el mismo.

El Mofongo, ingredientes

Para preparar el mofongo vamos a necesitar:

4 plátanos verdes pelados y cortados en 4 partes iguales.

1 cabeza de ajo pelados y finamente picados.

400 gramos de chicharrón seco (piel de cerdo).

Sal al gusto.

Preparación:

Primero vamos a colocar una sartén al fuego con aceite suficiente para freír los ajos que se encuentran pelados, cuando estén blanditos lo sacamos del aceite y lo reservamos.

Para continuar con nuestro mofongo en el mismo aceite donde freímos los ajos colocamos a freír a fuego bajo los plátanos verdes picados, cuando los plátanos estén blandos pero no dorados se sacan del aceite.

Luego de sacar los plátanos del aceite los vamos a majar muy bien con un pilón o en su defecto con un pisa puré, mezclando el plátano con el ajo, sal y el chicharrón bien machacado.

Para servirlo colocamos la mezcla que hicimos en un tazón lo presionamos bien y lo colocamos en un plato encima, para darle vuelta y quede en forma cónica. El mofongo se sirve con un tazón de caldo de pollo.

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