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Proteger a las mascotas de la pirotecnia en esta Navidad no es difícil, sigue los pasos que te daremos a continuación para que tu perro, gato o ave esté tranquila. La pirotecnia aterroriza a las mascotas por sus oídos sensibles, provocándoles estrés, ansiedad, taquicardia.

Como temblores, afectando también aves y fauna silvestre con desorientación y daños por químicos; para protegerlos, se recomienda crear refugios seguros, usar música relajante, mantenerlos dentro, hacer ejercicio previo y consultar al veterinario para opciones calmantes.

Proteger a las mascotas de la pirotecnia en esta Navidad

Estrés y miedo: Perciben los ruidos como una amenaza o bombardeo, generando pánico.

Síntomas físicos: Jadeos, temblores, taquicardia, salivación excesiva, incontinencia, vómitos o diarrea.

Comportamiento: Intentan esconderse, saltar, romper cosas o huir, aumentando el riesgo de perderse o sufrir accidentes.

Daños adicionales: Irritación ocular, quemaduras por contacto con residuos y posibles intoxicaciones por ingerir pólvora.

Impacto en aves y fauna: Pueden chocar contra cables o estructuras al intentar escapar, o sufrir daños por los químicos.

¿Qué hacer para protegerlas?

Crea un refugio: Un espacio interior tranquilo, con cortinas cerradas y sin luces, con su cama y juguetes.

Usa estímulos sonoros: Música relajante para mascotas o ruido blanco para contrarrestar las explosiones.

Manténlas dentro: Cierra puertas y ventanas para evitar fugas.

Ejercicio previo: Paseos y juegos intensos durante el día para que estén cansados y más relajados.

Identificación: Asegúrate de que lleven collar con placapor si se escapan.

Consulta al veterinario: Antes de las fiestas, habla sobre sedantes o suplementos naturales como calostro.

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