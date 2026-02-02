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Así puedes proteger tu cerebro del Alzheimer

By Redacción Carabobo
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proteger tu cerebro del Alzheimer

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Redacción Carabobo
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Para proteger tu cerebro del Alzheimer debes en primer lugar adoptar cambios saludables, donde debes combinar ejercicio, estilo de vida y dieta. Además de estimulación cognitiva, sueño reparador y vida social activa.

Controlar factores de riesgo vascular como la presión arterial, la diabetes y evitar el tabaco y el alcohol excesivo son medidas cruciales para reducir el riesgo. De esa manera podrás ir blindando tu cerebro.

Proteger tu cerebro del Alzheimer

Ejercicio físico: Realizar al menos 150 minutos a la semana de actividad aeróbica moderada mejora el flujo sanguíneo al cerebro.

Dieta saludable: Consumir alimentos ricos en nutrientes, vegetales, frutas y grasas saludables (como el aceite de oliva), limitando azúcares y grasas saturadas.

Actividad mental: Desafiar al cerebro constantemente leyendo, aprendiendo nuevas habilidades, idiomas o instrumentos musicales.

Sueño reparador: Dormir de 7 a 8 horas diarias es esencial para el descanso cerebral.

Más recomendaciones

Salud cardiovascular: Controlar el colesterol, la presión arterial y la diabetes tipo 2 para prevenir daños en los vasos sanguíneos del cerebro.

Vida social: Mantener interacciones sociales constantes ayuda a mantener la mente activa y reduce el riesgo de deterioro.

Protección física: Prevenir lesiones craneales usando casco o cinturón de seguridad.

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SourceEl Economista
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