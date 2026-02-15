Compartir

Para protegerte del sol en la playa, usa protector solar de amplio espectro 30 minutos antes de exponerse y reaplícalo cada 2 horas o al salir del agua. Usa sombra (sombrilla), ropa con protección UV, sombrero o visera y gafas de sol.

Evita el sol directo entre el horario que va desde 10:00 y 16:00, e hidrátate constantemente.

Protector solar adecuado. Reaplicación: Reaplica cada 2 horas, o inmediatamente después de nadar o sudar, incluso si es resistente al agua.

Busca sombra: Utiliza sombrilla, carpa o busca refugio bajo árboles durante las horas de máxima radiación, entre las 10:00 y 16:00 horas.

Ropa de protección: Usa camisetas de manga larga, pareos o ropa con protección ultravioleta (UPF 50+).

Accesorios esenciales: Usa sombrero de ala ancha para proteger cuero cabelludo, orejas y cuello, además de gafas de sol con filtro UV.

Hidratación: Bebe agua constantemente y consume frutas frescas para evitar la deshidratación producida por el calor.

Así puedes protegerte del sol en la playa

Cuidado posterior: Al regresar, dúchate para eliminar la sal o el cloro, y aplica crema hidratante o after sun para calmar la piel.

Recomendaciones adicionales: Niños: Evita protector solar en bebés menores de 6 meses; usa sombra y ropa. No olvides proteger orejas, empeines, cuello y labios.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas