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La partida de nacimiento digital desde el portal del SAREN puedes ya solicitarla desde cualquier lugar de Venezuela o si te encuentras en otro país; sin necesidad de acudir a algunas de las oficinas que hay a nivel nacional.

Se pudo conocer que el Servicio Autónomo de Registros y Notarias (SAREN) emite dicha partida digital. Esta medida facilita la obtención del documento para venezolanos en el país y en el exterior.

Solicitar la misma es sumamente fácil, para ello debes ingresar al portal del SAREN, crear una cuenta, seleccionar “Registro Principal” y luego “Copias Certificadas”. Luego de eso llenar los datos solicitados además de adjuntar la cédula como la partida escaneadas.

Partida de nacimiento digital desde el portal del SAREN

Dicho canal indica que se requiere legalizar la misma la cual podría tener un costo adicional. Esto puedes hacerlo a través del Banco de Venezuela en sus canales regulares para poder pagar la misma.

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“La partida de nacimiento digital es compatible con la Apostilla de La Haya, un requisito obligatorio para validar la identidad en el extranjero. Esto resulta fundamental para quienes necesitan emigrar, estudiar o realizar trámites legales fuera del país”.

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