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Para tramitar el Certificado de Incapacidad Temporal del IVSS en el estado Carabobo es sencillo. El Seguro Social dio a conocer lo que se necesita para tener este certificado de forma temporal. El mismo es conocido para tramitar los reposos

La Clínica Popular Tipo I Dr. Luis Guada Lacau, ubicada en Naguanagua, Estado Carabobo, comunicó a sus usuarios el procedimiento requerido. Para validar el certificado de incapacidad temporal:

​Solicitud de cita médica: El paciente gestiona la solicitud directamente en las taquillas de Historias Médicas.

​Presentación de requisitos: El interesado debe entregar la documentación completa el día asignado para su consulta.



Certificado de Incapacidad Temporal del IVSS

Para mayor información puedes dirigirte a la Clínica Popular ubicada en el municipio Naguanagua.

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