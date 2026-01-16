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Así puedes tramitar el Certificado de Incapacidad Temporal del IVSS en Carabobo

By Redacción Carabobo
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Certificado de Incapacidad Temporal del IVSS
Foto: El Universal.

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Para tramitar el Certificado de Incapacidad Temporal del IVSS en el estado Carabobo es sencillo. El Seguro Social dio a conocer lo que se necesita para tener este certificado de forma temporal. El mismo es conocido para tramitar los reposos

La Clínica Popular Tipo I Dr. Luis Guada Lacau, ubicada en Naguanagua, Estado Carabobo, comunicó a sus usuarios el procedimiento requerido. Para validar el certificado de incapacidad temporal:

  • ​Solicitud de cita médica: El paciente gestiona la solicitud directamente en las taquillas de Historias Médicas.
  • ​Presentación de requisitos: El interesado debe entregar la documentación completa el día asignado para su consulta.

Certificado de Incapacidad Temporal del IVSS

Para mayor información puedes dirigirte a la Clínica Popular ubicada en el municipio Naguanagua.

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