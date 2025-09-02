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Las tarifas de Digitel para septiembre 2025 ya están al día, estas fueron ajustadas en los planes. La empresa del 0412 sigue expandiéndose en el país y anunciaron una nueva tecnología para las llamadas.

Indicó Luis Bernardo Pérez, presidente de la empresa telefónica del 0412 y 0422 que mejoraron la calidad de las llamadas con la tecnología VolTE. VoLTE llega para marcar un hito en las telecomunicaciones venezolanas, lo que posiciona a Digitel como la primera operadora en ofrecer esta avanzada tecnología.

Tarifas de Digitel para septiembre 2025

Plan Inteligente plus 30 gb 3.135,62

Inteligente plus 12 gb 1.565,30

Plan Inteligente plus 6 gb 782,65

Inteligente plus 2 gb 331,62

Plan Inteligente plus 1.1 gb 182,65

Recarga mínima 120 bolívares, máxima 5.500 bolívares.

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