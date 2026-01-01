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El draft de refuerzos y sustituciones de la LVBP se llevó a cabo este 31 de diciembre, con la finalidad de mejorar sus respectivos rosters para pelear por el título de campeones.

La mayoría de jugadores escogidos en el draft de sustituciones fueron tomados de los Leones del Caracas, con un total de 9 jugadores. En segundo lugar fue Tigres de Aragua con 5 peloteros y un jugador de Tiburones de La Guaira.

Cardenales de Lara se decantó por tres lanzadores, mientras que los tres equipos restantes balancearon entre pitchers y bateadores.

Refuerzos de la LVBP 2025-2026

Primera ronda de escogencias

Ronnie Williams (TIG) – Cardenales de Lara Gorkys Hernández (TIG) – Bravos de Margarita José Marcos Torres (LEO) – Navegantes del Magallanes Zac Grotz (TIB) – Águilas del Zulia Edward Colina (TIG) – Caribes de Anzoátegui

Segunda ronda de escogencias

Wilmer Font (LEO) – Cardenales José Rondón (LEO) Bravos Wilfredo Tovar (LEO) – Magallanes Christian Suárez (TIG) – Águilas Aldrem Corredor (LEO) – Caribes

Ronda de sustituciones:

Norwith Gudiño por Christian Cosby – Cardenales Darien Núñez por Michell Miliano – Bravos Leandro Cedeño por Luis Moreno – Magallanes Brainer Bonaci por Juan Díaz – Águilas DJ Johnson por Olvis Parra – Caribes

El Round Robin comenzará este viernes 2 de diciembre, aunque aún queda por definir cuál será el calendario de la fase del Todos contra Todos de la LVBP.

Serán 16 juegos por equipo y los dos mejores conjuntos avanzan a la Serie Final, que se define al mejor de cuatro juegos.

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