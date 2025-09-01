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El dólar BCV hoy 1º de septiembre de 2025, nos indica que la divisa está en la banda de los 140 bolívares. El Banco Central de Venezuela, indicó que para el lunes 1º de septiembre la tasa oficial del dólar será de 148,44 bolívares, y el euro en 173,66 bolívares.

El dólar para este martes se cotizará en 149,46 bolívares y el euro en 174,93 bolívares.

Mientras que el precio el oro ha estado en alza en los últimos días Hoy la onza del metal precioso se ubica en un costo de 3.472,60 dólares. Este pudiera seguir subiendo en este mes.

Ha estado entre alzas y bajas el barril del precio de petróleo, el crudo tiene un costo por barril de 68,69 dólares. La gasolina sigue siendo uno de los derivados más costosos del crudo en el mundo.

Hoy el precio del bitcoin baja nuevamente y se encuentra a esta hora en un costo de 107.994,48 dólares. Este indicador se ha estabilizado en los últimos días luego de subidas bruscas.

Dólar BCV hoy 1º de septiembre de 2025, datos para que tu emprendimiento pueda crecer

Para hacer crecer un emprendimiento, implementa un plan de acción enfocado en la innovación y la expansión, como la diversificación de productos, la entrada a nuevos mercados y la optimización de canales de venta . Además, invierte en la experiencia y retención del cliente, crea alianzas estratégicas, analiza a la competencia y desarrolla un equipo de trabajo sólido y comprometido.

Estrategias clave para el crecimiento

Define tus objetivos: Establece metas claras y específicas que te guíen en el camino hacia el crecimiento sostenido, dividiendo el plan en etapas manejables.

Expande tu oferta: Considera diversificar tus productos o servicios existentes o crear líneas completamente nuevas para atraer a más clientes.

Explora nuevos mercados: Identifica y accede a nuevos segmentos de mercado o ubicaciones geográficas para ampliar tu alcance y base de clientes.

Fortalece la relación con el cliente: Mejora la experiencia del cliente ofreciendo un servicio de calidad y buscando constantemente su retroalimentación para realizar ajustes e innovaciones.

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