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La jornada de las Eliminatorias Conmebol del próximo jueves 4 de septiembre de 2025 se va a jugar de la siguiente manera. La mayoría de los encuentros se va a jugar a las 7:30 de la noche, excepto el encuentro entre Brasil y Chile que se va a jugar a las 8:30 de la noche.

Paraguay va contra Ecuador, ambos tienen sellados el boleto para el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026. Pero no deja de ser importante ya que sirve como amistoso y encuentro de fogueo.

Uruguay se medirá a Perú, de este duelo, Uruguay se encuentra también clasificado a la cita mundialista. Para los peruanos será mantener un nivel deportivo en alto, se comenta que buscan nuevo entrenador para el proceso de eliminatorias de 2030.

Uno de los encuentros de suma importancia será el de Colombia contra Bolivia, los bolivianos están cerca del puesto de repechaje. Este encuentro se efectuará en el estadio Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia.

Jornada de Eliminatorias Conmebol

Venezuela va contra Argentina, los vinotintos tienen el puesto de repechaje, pero deben ganar este compromiso el cual es uno de los más duros. O en caso tal buscar un empate y ligar la derrota de Bolivia.

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Este será un encuentro vital para los criollos, en el cual deben sumar si quieren quedarse con el repechaje y regresar con ventaja a Venezuela para medirse a Colombia. Este además es el último juego de eliminatoria de Lionel Messi con la selección argentina en su país.

¿Dónde verlo?

La mayoría de los canales comerciales en señal abierta van a transmitir el encuentro de la Vinotinto. Con antesalas desde tempranas horas de la tarde, de igual modo en varias emisoras del país.

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