Así se jugarán los partidos de los Juegos Olímpicos de Venezuela 2024, en enero de 2024. El evento inaugural para Conmebol el Torneo Preolímpico en Venezuela, certamen donde los equipos sudamericanos buscarán un cupo a París 2024.

Los partidos de la primera ronda se jugarán en el estadios Brígido Iriarte en Caracas y Misael Delgado de Valencia, que recibirán a Venezuela y al campeón Argentina, respectivamente. Sede de la competición del grupo B.

Se juegan veinte partidos a lo largo de la fase de grupos, disponiéndose diez partidos en cada estadio. Cada equipo juega un total de cuatro partidos contra oponentes del grupo.

¡El año comienza con todo: el 20/1 se juega el #CONMEBOLPreolímpico! Conoce el fixture de las Fase de Grupos 🗓️ O ano começa com todo: 20/1 se disputa o #CONMEBOLPreolímpico! Conheça a tabela da Fase de Grupos 🔥#CreeEnGrande #AcrediteSempre — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) January 1, 2024

Jornada 1

Sábado 20 de enero: Ecuador vs Colombia – Estadio Brígido Iriarte (16:00)

Venezuela vs Bolivia – Estadio Brígido Iriarte (19:00)

Domingo 21 de enero: Perú vs Chile – Estadio Misael Delgado (16:00)

Argentina vs Paraguay – Estadio Misael Delgado (19:00)

Jornada 2

Martes 23 de enero:

Bolivia vs Brasil – Estadio Brígido Iriarte (16:00)

Ecuador vs Venezuela – Estadio Brígido Iriarte (19:00)

Miércoles 24 de enero:Paraguay vs Uruguay – Estadio Misael Delgado (16:00)

Perú vs Argentina – Estadio Misael Delgado (19:00)

Jornada 3

Viernes 26 de enero:Bolivia vs Ecuador – Estadio Brígido Iriarte (16:00)

Brasil vs Colombia – Estadio Brígido Iriarte (19:00)

Sábado 27 de enero:Paraguay vs Perú – Estadio Misael Delgado (16:00)

Uruguay vs Chile – Estadio Misael Delgado (19:00)

Jornada 4

Lunes 29 de enero:Brasil vs Ecuador – Estadio Brígido Iriarte (16:00)

Colombia vs Venezuela – Estadio Brígido Iriarte (19:00)

Martes 30 de enero:Uruguay vs Perú – Estadio Misael Delgado (16:00)

Chile vs Argentina – Estadio Misael Delgado (19:00)