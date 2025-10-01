Compartir

Las recargas mínimas y máximas de las tres operadoras en Venezuela hoy 1º de octubre no han variado en este inicio del mes. Estas recargas se hacen desde los diferentes bancos nacionales.

Digitel como Movistar y Movilnet buscan seguir captando clientes, con diferentes planes. Muchos usuarios siguen esperando nuevos planes como más datos y cobertura de internet en el país.

Recargas mínimas y máximas de las operadoras en el país

Movilnet, quien ha entrado de lleno en el país, tiene sus recargas en los siguientes precios. La mínima en un monto de 150 bolívares, la máxima en 6.600 bolívares. La empresa del 0416 y 0426 fue presentado por todo lo alto recientemente.

Mientras que Digitel ha entrado de lleno con el 0422 también, con diferentes opciones. La recarga mínima es de 120 bolívares y la máxima es de 5.500 bolívares, hay otras recargas desde las páginas bancarias.

Movistar se mantiene con recargas que van, desde la mínima en 100 bolívares y la máxima en 5.000 bolívares. La empresa del 0414 y 0424 es una de las de mayor clientela en Venezuela.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas