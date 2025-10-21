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El recorrido de la onda tropical 48 sigue a esta hora en el occidente venezolano. Luego de dejar fuertes lluvias ayer en lo que son los estados centrales, sobre todo en los estados Aragua como en Carabobo.

Informó el INAMEH que la misma se encuentra en zonas occidentales del país en los estados Lara como en Falcón, además de entidades llaneras como Portuguesa y Barinas. La misma saldría del país próximamente.

Ayer sorprendió dicha onda en el estado Carabobo, se reportaron fuertes aguaceros en Naguanagua, San Diego como en zonas de Valencia norte. De igual modo, en otros municipios de la Gran Valencia.

Recorrido de la onda tropical 48 en el país

Mientras que informó el INAMEH que las próximas ondas tropicales, serán la 49 la cual se espera llegue el próximo viernes 24 a Venezuela. Esta se desplaza con una velocidad de 25 kilómetros por hora.

La onda tropical 50 se espera para el domingo o lunes 27 de este mes, esta se desplaza con una velocidad de 18 kilómetros por hora. Recordemos que el periodo de invierno en Venezuela es hasta el mes de noviembre. Sin descartar lluvias en lo que son los meses de diciembre y enero.

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