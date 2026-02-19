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El evento therian que estaba pautado para mañana en la UCV en el espacio conocido como El Charco fue rechazado por la Asociación de Profesores de la máxima casa de estudios de la capital.

La Asociación destacó que no apoyan dicho encuentro en uno de los espacios. El mismo estaba pautado para las nueve de la mañana de este viernes. Los profesores de la UCV indicaron que utilizaron el logo de la Asociación sin permiso.

Asociación de Profesores de la UCV rechazó evento therian

Los therians han sido tendencia en los últimos días en el mundo, videos de personas disfrazadas de animales se han vuelto virales en redes sociales.

«La Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela desmiente que este apoyando este evento. Asimismo, denunciamos la utilización de nuestro logo sin autorización para promocionar este evento. No formamos parte de la organización», dijeron los docentes de la UCV.

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