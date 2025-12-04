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Una posible reunión entre el presidente Maduro con Donald Trumo fue dada a conocer por Diosdado Cabello, secretario general del PSUV, la noche del miércoles. Dijo Cabello que si hubo un dialogo telefónico entre ambos mandatarios.

Esta semana el mandatario nacional habló sobre la llamada con el presidente estadounidense, la cual la calificó como “respetuosa”. Por su parte, Cabello dijo que hablaron con respeto y altura.

Reunión del presidente Maduro con Donald Trump

Indicó Cabello que la posibilidad de dicha reunión es probable según fuentes de La Casa Blanca. “Y hay personas en la Casa Blanca que dejaron caer la posibilidad de un encuentro face to face (cara a cara)”.

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«Pese al caos interno que el combo Marco Rubio-Pete Hegseth le ha creado al catire Trump en su agenda de guerra y sus intentos de sabotear un diálogo entre Washington y Caracas. Las conversaciones con el presidente Maduro están siendo bien recibidas; en un importante sector de los republicanos y del Gobierno. Los gringos no quieren guerra y menos cerca de su vecindario», dijo Cabello.

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