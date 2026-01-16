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El cantante puertorriqueño Anuel AA ha vuelto a colocarse entre las tendencias digitales, tras la circulación de imágenes recientes en las que se evidencian cambios notorios en su apariencia.

Usuarios en distintas plataformas han comentado su marcada pérdida de peso y un rostro visiblemente más delgado, lo que ha generado preocupación y múltiples especulaciones entre sus seguidores.

Aspecto físico de Anuel AA

Las reacciones se intensificaron luego de que el artista fuera visto durante la celebración del primer cumpleaños de su hija Emma Luna, evento en el que volvió a captar la atención del público.

Hasta el momento, Anuel AA no ha emitido declaraciones sobre su estado de salud, mientras el debate continúa creciendo en redes sociales.

No es la primera vez que Anuel AA se enfrenta al escrutinio público sobre su imagen. A lo largo de su carrera, el cantante ha sido protagonista habitual de debates relacionados con su vida personal, su estado emocional o su salud, especialmente tras episodios pasados como su estancia en prisión, a la que él mismo ha hecho referencia en diversas entrevistas y canciones.

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