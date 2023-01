Para este jueves en horas de la noche se espera pase un asteroide a sólo diez mil kilómetros de distancia de la Tierra y que según la NASA, no supone peligro para nuestro planeta.

Conocido como 2023 BU, la NASA estima que el asteroide mide entre 11,5 y 28 pies de largo.

Similar a las dimensiones de una camioneta pequeña o tan grande como un autobús escolar de tamaño mediano.

El asteroide 2023 BU estará dentro de la órbita de los satélites geoestacionarios que pasan por encima de Sudamérica.

De acuerdo a los datos del Centro de Estudio de Objetos Cercanos a la Tierra del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, el asteroide 2023 BU viaja a una velocidad de 9.26 kilómetros por segundo.

2023 BU se coloca dentro de la órbita de los satélites geosincrónicos, que gravitan la Tierra al mismo ritmo que el giro del planeta.

Inicialmente, la órbita del asteroide alrededor del sol era aproximadamente circular y tardó unos 359 días en completarse.

Sin embargo, después de su encuentro con la Tierra para este jueves, la órbita del asteroide se alargará y tardará unos 425 días en completarse, destacan los expertos astrónomos.

Los asteroides son rocas espaciales que al igual que los planetas están atrapados en el campo gravitacional del Sol, es por esto que aunque son cuerpos mucho más pequeños que un planeta, igualmente tienen órbitas descritas que en ocasiones se cruzan con la Tierra.

