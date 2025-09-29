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El asteroide 2024 YR4 pasará cercano a la tierra en el año 2032, el llamado “asesino de ciudades”, podría acabar con una ciudad. El cuerpo de 60+/-7 metros de diámetro podría impactar con la Luna.

Es por ello que en la actualidad se mantienen en la NASA estudiando distintos planes y tomando medidas necesarias para minimizar su impacto con la Luna. Es por ello que toman medidas rápidas para evitar dicha colisión.

Desde diciembre que este fue descubierto ha puesto a los científicos de la NASA en emergencia. Ya que buscan la manera de minimizar los riesgos de impacto, primero con la tierra pero este podría encontrarse en el camino a la Luna.

Asteroide 2024 YR4 y lo que propone la NASA para destruirlo

Para otro grupo de expertos hacer la destrucción del mismo mediante un cohete sería arriesgado. Ya que allí sí podrían caer los fragmentos de este a la Tierra, sería un riesgo importante.

Por otro lado, hay propuestas de fragmentarlo de otra manera, una explosión nuclear en su camino. La cual tendría que hacerse cercano al 2030 o en el año 2031 para poder desviarlo tanto de la Luna como de nuestro planeta.

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En la actualidad es lo que se conoce de este cuerpo el cual ha sido uno de los que ha ganado fama en los últimos meses. Se espera por más estudios del mismo como por lo que hará la NASA para destruirlo.

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