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Cuatro sujetos atacaron a su exjefe a machetazos por despedirlos de una finca donde estos estaban trabajando. El hecho ocurrió en el estado Trujillo, así lo informó el comisario general del CICPC, Douglas Rico en sus redes sociales.

Estos quedaron detenidos en Trujillo cuatro hombres que lesionaron a su víctima con un machete por venganza. Una comisión policial de la Delegación Municipal Sabana de Mendoza logró la detención de cuatro delincuentes implicados en la agresión de un quincuagenario.

Esto en el municipio Bolívar, estado Trujillo. El hecho, motivado por venganza, ocurrió en el sector Mete Miedo, parroquia Cheregue. Tras un minucioso trabajo de investigación los detectives determinaron que los agresores fueron identificados como Sander Leordis Navas Ramos (28).

Además de José Del Carmen Olivar (31), Yeico Gabriel Paredes Materano (20) y Edgar José Colina Sánchez (31). Los agresores atacaron a la víctima con un machete, causándole múltiples heridas y hematomas que requirieron atención médica.

Atacaron a su exjefe a machetazos por despedirlos de una finca

El móvil del hecho fue por venganza, debido a que la víctima había despedido a los victimarios de una finca donde laboraban. La detención de los victimarios se llevó a cabo en el sector San Juan de Caos.

Cabe destacar que Olivar y Colina presentaban un registro policial por el delito de hurto de ganado. Durante el procedimiento policial, se colectaron como evidencias varias prendas de vestir, una lámpara y un arma blanca tipo machete, utilizada para cometer la agresión.

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Los detenidos y las evidencias fueron puestos a la orden de la Fiscalía de Flagrancia del Ministerio Público del estado Trujillo para su debido proceso judicial.

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