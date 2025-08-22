Compartir

Atacaron a una mujer con un bisturí y quedaron detenidas en Villa de Cura, estado Aragua. La información la dio a conocer el comisario general del CICPC, Douglas Rico en sus redes sociales. Quedando ambas en manos del Ministerio Público.

En el sector Francisco de Miranda II, parroquia Villa De Cura, municipio Zamora, estado Aragua, fueron detenidas Wendy Eliana Herrera Seijas (53); y, Marianyoly Rafaela Quintana Herrera (21), por lesionar a una fémina con un arma blanca.

De acuerdo a las investigaciones realizadas por funcionarios del CICPC la Delegación Municipal Villa de Cura; se pudo conocer que, ambas habían sometido a la víctima por problemas personales.

Procediendo Wendy a dominarla y, Marianyoly, desenfundó un arma blanca tipo bisturí, causándole diferentes cortadas en el rostro y el brazo. Quedando el caso a la orden del Ministerio Público.

