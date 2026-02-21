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Un grupo de cinco personas resultó con heridas de gravedad tras un ataque por cardumen de pirañas, conocidas localmente como «caribes», en el estado Bolívar.

Esto mientras se bañaban en la laguna artificial «Pozo Azul». El incidente ocurrió en una fosa generada por la actividad minera, ubicada en el sector Parque Agrario, en el tramo de la Troncal 10 que conecta a las poblaciones de El Callao y Guasipati.

Las víctimas fueron trasladadas de urgencia al Hospital Juan Germán Roscio, en El Callao, donde recibieron atención médica por múltiples mordeduras. Según reportes locales, algunos de los afectados presentaron pérdida de tejido y amputaciones parciales en los pies debido a la agresividad del ataque. De forma extraoficial, se conoció que las autoridades competentes procedieron a la clausura inmediata del área para evitar nuevos incidentes.

Ataque de pirañas en Estado Bolívar

Este suceso pone en evidencia el peligro de utilizar fosas de extracción aurífera con fines recreativos, debido a las condiciones del ecosistema en estas aguas.

Las autoridades reiteraron que estas lagunas artificiales no son balnearios y representan un riesgo tanto por la fauna silvestre como por la posible contaminación química. Se exhorta a los pobladores y visitantes a evitar el ingreso a pozos formados por la minería en la Troncal 10 para preservar la integridad física.

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