El comunicado de Marian Valero será esta noche a través de sus redes sociales, dijo la actriz y animadora de televisión. A través de las redes sociales, Valero dijo que sus redes las han intentado hackear.

Se ha visto a la actriz tener mucho apoyo por parte de otros artistas venezolanos como de un buen número de seguidores. Esto luego de que la señaló el Fiscal General de la República, Tarek William Saab de una presunta extorsión.

Es por ello que la animadora anunció que esta noche dará un comunicado a la opinión pública donde hablará de lo sucedido. Indicó que no ha estado en vivo en su cuenta y agradeció la solidaridad de mucha gente.

“El día lunes (11 de marzo) a las 8 de la noche hora Miami, 9 de la noche hora Venezuela daré mi comunicado. Muchísimas gracias a todo por su solidaridad”; escribió en sus redes sociales hace unos días.

Comunicado de Marian Valero

Explicó que ha sido vigilante de sus redes sociales, especialmente en Instagram donde ella se le ha visto que sigue con su trabajo de mascotas. “Hoy intentaron nuevamente hackear mi cuenta. No he estado en vivo, no entiendo con qué finalidad”, dijo.

Valero destacó además que sigue con sus mascotas y que estas le han brindado también apoyo. “Cuando necesitaba una mano encontré una pata”.

