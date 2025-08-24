Compartir

Los bonos Patria de agosto 2025 que faltan por pagar son tres, estos los estarán cancelando en los próximos días. Teniendo en cuenta que quedan ocho días del octavo mes del año, ya en los primeros días de septiembre pagarán el Bono Único Familiar.

Recordemos que las bonificaciones como lactancia materna, además de José Gregorio Hernández, entraron en el Bono Único Familiar. No olvides entrar a tu cuenta en la Plataforma y revisar tus datos.

Bonos Patria de agosto 2025 que faltan

Bono Cultores Populares: el monto que pagaron de esta bonificación en julio fue de 5.400 bolívares. Este bono es para los afiliados a la misión Viva Venezuela Mi Patria Querida, siempre lo pagan en los últimos días del mes.

Bonificación Cuadrantes de Paz, este bono es para los funcionarios de los cuerpos de seguridad. En el mes pasado tuvo un monto de nueve mil bolívares.

Corresponsabilidad y Formación, este es para empleados públicos, y se paga en los últimos días del mes.

