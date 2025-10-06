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¡Atención! INEA detiene los zarpes por esta razón

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INEA detiene los zarpes

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El Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos (INEA) emitió en las últimas horas una restricción del tráfico marítimo.

A través de un comunicado, el INEA compartió la circular a navegantes 071/25 dirigida a agencias navieras y armadores de buques.

INEA detiene los zarpes

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De acuerdo con el INEA, la medida se lleva a cabo este lunes 6 de octubre, desde las 00 horas hasta las 23:00 horas del 7 de octubre de 2025.

En tal sentido, precisó que se llevará a cabo en la zona de la península de Macanao un ejercicio de tiro con fuego real con los sistemas de artillería de defensa antiaérea y naval de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

El escrito refiere que las autoridades competentes mantendrán estricto monitoreo del área demarcada.

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