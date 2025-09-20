Compartir

El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales informó que el pago de pensión de octubre 2025 se pagará este lunes 22 de septiembre. Los abuelos cobrarán 130 bolívares por concepto de pensión.

Mientras esperan el ingreso contra la Guerra Económica, 7.800 bolívares cobrarán los abuelos a través de la Plataforma Patria. Son 50 dólares que están cobrando las personas de la tercera edad desde el 30 de abril de este año.

Pago de pensión de octubre 2025

Solamente quedarían pendientes en el Sistema Patria, el Bono Cuadrantes de Paz, dicha bonificación es para los funcionarios de los cuerpos de seguridad. Y el bono Cultores Populares el cual es para las personas inscritas en la Misión Viva Venezuela Mi Patria Querida.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas