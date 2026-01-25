Compartir

La operadora de telecomunicaciones Movistar ha oficializado un nuevo ajuste en las tarifas de sus planes de telefonía móvil y recargas.

Esta actualización ya se encuentra reflejada en la plataforma App Mi Movistar, permitiendo a los usuarios consultar sus rentas mensuales según el plan que tengan activo.

Junto con el cambio en las tarifas, la empresa también actualizó los montos disponibles para las recargas de saldo a través de la banca nacional y su aplicación móvil.

Tarifas Movistar para planes y recarga

Para facilitar el pago de los servicios y asegurar que los clientes puedan cubrir sus rentas básicas, se han habilitado nuevas opciones de recarga divididas en tres categorías:

Mínimas: Bs. 150,00 y Bs. 200,00.

Intermedias: Bs. 900,00, Bs. 1.600,00, Bs. 3.000,00 y Bs. 4.000,00.

Máximas: Bs. 6.000,00 y Bs. 10.000,00.

Tarifas de los planes Movistar Plus

Los planes Movistar Plus, que integran minutos de voz, mensajes de texto (SMS) y cupos de navegación, presentan los siguientes precios base (importante destacar que estos montos no incluyen el Impuesto al Valor Agregado o IVA):

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas