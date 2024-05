Compartir

Las tarifas de Movistar en mayo 2024 fueron ajustadas, esto según sus planes de navegación como de llamadas a nivel nacional. La empresa hizo algunos ajustes en este quinto mes del año.

En cuanto al plano Full Plus tiene un costo de 22,50 bolívares o 0,61 dólares según el cambio del Banco Central de Venezuela. Ahora el Plan Movistar Plus 4GB tiene ahora un costo de 126,15 bolívares o 3,44 dólares al cambio.

Plan Movistar Plus de 6 GB tiene un valor de Bs. 189,23 o US$ 5,16. De igual modo el plan Movistar Plus de 10 GB se ubicó en Bs. 315,39 o US$ 8,61 y el plan Movistar Plus de 25 GB tiene un valor de Bs. 473,08 o US$ 12,92.

Informó la empresa del 0414 y 0424 que la recarga mínima es de 45 bolívares en la actualidad. Como la máxima es de 2.700 bolívares al mes lo que se traduce a un cambio en dólares de 73,75 según el cambio BCV.

Tarifas de Movistar en mayo 2024

En cuanto a los planes extradatos que ofrece la compañía, los costos son los siguientes: el plan de 1 GB vale en Bs. 66,12 o US$ 1,80 . El plan de 4 GB cuesta Bs. 265,04 o US$ 7,23 y el valor del plan de 2 GB es de Bs. 132,52 o US$ 3,61.

