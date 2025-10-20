Las oficinas del Saime no prestarán servicio para mañana 20 de octubre, indicó en un comunicado en sus redes sociales. Recordemos que el presidente Nicolás Maduro decretó los días 19 y 20 de octubre como “no laborables”.
“Estimados usuarios, el ente identificador les informa que por decreto Presidencial del mandatario nacional se declaran los días 19 y 20 de octubre del 2025, como no laborable. Debido a la Canonización de los Santos venezolanos Dr. José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles, en virtud de lo decretado nuestras oficinas Saime en el Territorio Nacional, no prestarán servicios”, dijo el Saime.
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Oficinas del Saime no prestarán servicio
Resaltó el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, que se reanudará actividades el día martes 21 de octubre, del presente año.
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