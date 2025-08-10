domingo, agosto 10, 2025
¡Atención! Vialidad de Naguanagua estará restringida este domingo por este motivo

By Redacción Carabobo
La vialidad de Naguanagua estará restringida este domingo. La Alcaldía de Naguanagua informó que, en el marco de la actividad “Begoña Camina Contigo”, correspondiente a las Fiestas Patronales 2025 en honor a Nuestra Señora de Begoña.

Se realizará un cierre temporal de vías. Este cierre se llevará a cabo desde las 10:00 AM y se irá realizando de forma progresiva a medida que avance la caminata. Que comprende el tramo desde la Capilla Nuestra Señora de La Luz hasta la Plaza Bolívar.

Esta medida busca garantizar la seguridad de los participantes y el adecuado desarrollo del evento. Se invita a los vecinos y visitantes a tomar las previsiones necesarias y a acompañar esta celebración que une y fortalece la identidad naguanagüense.

