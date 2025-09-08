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Atendidas comunidades de Naguanagua tras afectaciones por lluvias. Tras el paso de las ondas tropicales 33 y 34 por el territorio nacional, la alcaldesa Elizabeth Niño informó que en el municipio Naguanagua no se han reportado daños graves por causa de las intensas precipitaciones.

En este sentido, detalló que han realizado atención inmediata y trabajos de remoción de tierra y escombros en las comunidades El Salto, Brisas de Carabobo y Simón Bolívar 4.

La mandataria local encabezó la supervisión de dichas labores que realizan las cuadrillas del Instituto Autónomo Municipal de Ecosocialismo (IAMEC) en distintos caños, ríos, quebradas y canales de la jurisdicción en compañía de Protección Civil, Policía Municipal de Naguanagua, Rescate Naguanagua y Poder Popular; durante los cuales pudieron constatar deslizamientos de tierra debido a las precipitaciones.

Atendidas comunidades de Naguanagua

“Aquí estamos trabajando tras el derrumbe a causa de las fuertes precipitaciones. Se activaron las maquinarias necesarias para remoción y bote de material, construcción de terrazas en cerro para prevenir derrumbes hacia la vía y garantizar el paso de nuestros vecinos del sector de Las Trincheras y El Salto. Asimismo, atendimos a las comunidades de Mangos II y Brisas de Carabobo”, explicó la alcaldesa.

Reiteró que desde la Alcaldía de Naguanagua y el Sistema Integrado de Emergencias estarán activos y en constante monitoreo por el paso de las ondas tropicales. Los números de emergencia en el municipio para el reporte de novedades son: (0241) 858-2353 / (0412) 201-3941 / (0412) 864-8232 / (0416) 609-8059.

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“Hacemos un llamado a la calma, ya que nos encontramos en período de lluvias. Vamos a continuar atendiendo a las comunidades y las labores de prevención necesarias para atacar cualquier riesgo, en cumplimiento con los lineamientos de nuestro presidente Nicolás Maduro y el gobernador Rafael Lacava”, concluyó Niño.

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