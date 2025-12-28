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Muy atento a las recomendaciones en las playas del país. Respeta las banderas, no te bañes solo ni bajo los efectos del alcohol, entra al agua despacio, vigila a los niños de cerca. Ten cuidado con las corrientes de resaca y los flotadores inflables que dan falsa seguridad.

Conoce tus límites, usa chaleco salvavidas si no sabes nadar bien y mantén la calma si te ves en problemas, nadando de espaldas hacia la orilla. Si no conoces la playa no nades hacia aguas profundas.

Recomendaciones en las playas del país, antes de Entrar al Agua:

Elige la playa correcta: Busca playas con socorristas y servicio de vigilancia.

Observa las banderas: Respeta el código de banderas (verde: seguro, amarillo: precaución, rojo: prohibido).

Conoce el mar: Identifica corrientes (aguas más claras o revueltas), evita zonas rocosas y no te bañes de noche.

Evalúa tus habilidades: No te arriesgues más allá de tu capacidad de natación, usa chaleco si no eres buen nadador.

No alcohol: Evita beber alcohol antes de nadar.

Al Entrar y Estar en el Agua:

Entra despacio: Acostumbra tu cuerpo al cambio de temperatura para prevenir hidrocución.

Vigila a los niños: Nunca los dejes solos, ni un minuto. Un brazo de distancia es lo máximo.

Cuidado con los inflables: No dan seguridad real; desconfía de ellos y no te alejes mucho de la orilla.

Evita los saltos: No saltes desde alturas si no conoces la profundidad.

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