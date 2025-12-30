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¡Atento!, Nuevo precio del pasaje a nivel nacional en diciembre decretó el Gobierno

By Redacción Carabobo
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Precio del pasaje en Caracas en diciembre
Foto: Banca y Negocios.

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El nuevo precio del pasaje en Caracas y a nivel nacional ya se conoció y se estableció en Gaceta Oficial 43.284 el pasado 26 de diciembre. Sin embargo hoy los transportistas comenzaron a cobrar los 60 bolívares.

«Se establece la tarifa de pasaje urbano en sesenta bolívares (Bs. 60,00)», detalla el documento, dijo el Canal Patria Digital.

Precio del pasaje en Caracas en diciembre

En la resolución se informó que los días feriados como los domingos el precio de los 60 bolívares tendrá un 20% adicional. Estudiantes pagarán 30 bolívares, al igual que discapacitados y abuelos mayores de 60 años.

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