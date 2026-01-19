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¡Atentos!, Acceso a la UC por Distribuidor Bárbula seguirá cerrado por esta razón

By Redacción Carabobo
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Acceso a la UC por Distribuidor Bárbula

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Atentos, el acceso a la UC por Distribuidor Bárbula seguirá cerrado por rotura de tubería. La Universidad de Carabobo anunció que seguirá cerrado el acceso directo hacia el campus de la máxima casa de estudios.

El mismo es el que se encuentra desde la Autopista del Este con la avenida Alejo Zuluaga, por el distribuidor Bárbula. El Vicerrector Administrativo, José Ángel Ferreira, informó que dicho acceso, que tradicionalmente se clausura en períodos vacacionales, continuará cerrado.

Acceso a la UC por Distribuidor Bárbula

El acceso estará cerrado debido a que se produjo la rotura de una tubería, lo cual genera un bote permanente de agua y de arenilla. Que hace altamente riesgosa la circulación por dicha calle para los conductores.

Es por ello que se hace un llamado a los conductores para que tomen vías alternas para poder llegar al campus.

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