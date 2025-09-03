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Las tarifas de Movistar en septiembre 2025 ya están en las redes sociales de la operadora del 0414 y 0424. Estas fueron ajustadas, y si eres cliente, atento a los nuevos costos en cuanto a sus planes.

La empresa es una de las tres operadoras telefónicas y de comunicación que hay en Venezuela. En la actualidad las tres están buscando expandirse como brindando mayor tecnología a sus clientes.

Han mejorado las operaciones de estas empresas en Venezuela, ampliando capacidad de trabajo, como buscando siempre la calidad. Movilnet entró de lleno en la competencia por la captación de clientes en el país, algo verdaderamente positivo.

Tarifas de Movistar en septiembre 2025

Movistar Plan Plus 2GB 224,90 + IVA.

Movistar Plus 4GB (200 minutos + 400 SMS + 4GB): Bs. 449.80 + IVA.

Movistar Plus 6 GB (300 minutos + 600 SMS + 6 GB): Bs. 674,70 + IVA

Movistar Plus 10 GB (400 minutos + 800 SMS + 10 GB): Bs. 1.124,50 + IVA.

Movistar Plus 25 GB (600 minutos + 1.200 SMS + 25 GB): Bs. 1.686,75 + IVA.

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