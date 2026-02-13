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¡Atentos!, Bancos no abrirán lunes y martes de Carnaval

By Redacción Carabobo
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Bancos no abrirán lunes y martes de Carnaval

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Bancos no abrirán lunes y martes de Carnaval, la Superintendencia de la Instituciones del Sector Bancario dio la información en las últimas horas. Lunes 16 y martes 17 las instituciones bancarias estarán cerradas.

Las agencias no prestarán servicio hasta el día miércoles 18 de febrero, el cual trabajaran en horario normal. Hasta ahora algunas entidades van a mantener algunas taquillas operativas en centros comerciales.

Bancos no abrirán lunes y martes de Carnaval

Este en el horario establecido de los centros comerciales. Por lo tanto, los usuarios deberán consultar la página web de su banco para mayor detalle acerca de las oficinas y taquillas disponibles.

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En el mes de febrero solo está establecido estos días de asueto por Carnaval. En el mes de marzo, se espera por la fecha del día de San José, el 19 de marzo, fecha en que los bancos no abrirán.

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