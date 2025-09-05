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El Bono Único Familiar de septiembre empezó a pagarse el pasado dos del presente mes, informó el Canal Patria. Este se estará pagando durante seis días y finalizará la entrega del mismo el próximo 8 de septiembre.

La bonificación agrupa a los eliminados como Lactancia Materna, José Gregorio Hernández, entre otros tiene un monto a pagar de 2.200 bolívares. Mientras que los bonos complementarios tienen un monto de 740 en adelante.

Bono Único Familiar de septiembre se pagará hasta esta fecha

Ya a mediados del mes, se estará pagando el Ingreso contra la Guerra Económica, empezando con los empleados públicos los cuales cobran 120 dólares a la tasa del día del Banco Central de Venezuela.

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Luego de eso se estará pagando dicho Ingreso a los jubilados de la administración pública por un monto de 112 dólares a la tasa BCV. Y cierra la entrega de dichas bonificaciones el Ingreso a los pensionados.

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