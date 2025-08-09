El Bono Único Familiar de agosto 2025 se pagará hasta el próximo 11 de agosto dijo hoy el Canal Patria Digital en sus redes sociales. Como anunciaron que dicha bonificación se seguirá pagando este fin de semana.
“Anunciamos a nuestros usuarios: La entrega de este beneficio continúa activa y finaliza el próximo 11 de agosto de 2025. El bono seguirá asignándose durante este fin de semana, así que no caiga en rumores”, dijo Patria.
Bono Único Familiar de agosto se pagará hasta esta fecha
Desde el pasado 4 de agosto se está cancelando el mismo a los afiliados al Carnet de la Patria. Esto por un monto de 1.890 bolívares, este agrupa los bonos como José Gregorio Hernández, Lactancia Materna, entre otros.
Ya próximamente se estará cumpliendo el pago del Ingreso contra la guerra económica 2025 a trabajadores públicos. Además de los jubilados de la administración pública como a los pensionados.
¿Cómo puedo activar los bonos de Patria?
Para activar el pago de los bonos del Sistema Patria se debe contar con el registro en la plataforma, la cual forma parte del Carnet de la Patria. Y que permite también efectuar transferencias bancarias, pagos de servicios básicos, recargas telefónicas y pagos de gasolina, entre otras transacciones.
