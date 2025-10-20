Compartir

Los bonos activos en Patria para este 20 de octubre son varios, atentos los pensionados que esta semana, a partir de hoy podrían pagar el Ingreso Contra la Guerra Económica. El cual tendría un monto probable a pagar de 9.950 bolívares.

De igual modo, el pago del bono de fin de año para los abuelos, podría pagarse el mismo día que sea cancelado el bono. Ya el ejecutivo pagó a los empleados de la administración pública como a los jubilados.

Es por ello que se espera que el pago de las personas de la tercera edad comience a partir de hoy. En este orden están también los pensionados del Seguro Social como los pertenecientes a la del amor mayor.

Misión Robert Serra, la misma pudiera pagarse hoy o esta semana con un monto probable sobre los 990 bolívares al cambio del Banco Central de Venezuela (BCV). Dicha misión va dirigida a los jóvenes del país.

Bonos activos en Patria para este 20 de octubre

De igual modo podrían comenzar a pagarse los estipendios de Chamba Juvenil como de Movimiento Somos Venezuela. Dicho pago podría estar en un orden de los 1.057 bolívares o un poco más.

NO DEJES DE LEER AHORA: Banca privada no abrirá hoy lunes, solo los bancos públicos

Quedando pendiente los bonos de Cuadrantes de Paz el cual es para los funcionarios de seguridad del estado. Además del bono Cultores Populares, perteneciente a los inscritos en la misión Viva Venezuela, Mi Patria Querida.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas