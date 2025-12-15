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¡Atentos!, Bonos en Patria en el mes de diciembre próximos a pagar

By Redacción Carabobo
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Bonos en Patria en el mes de diciembre

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Los bonos en Patria en el mes de diciembre que están próximos a pagar son varios, muy atentos al número 3532. Recuerda que dichas bonificaciones vienen personalizadas con el número de cédula.

Como también los bonos vienen desde los números especiales asignados a Patria y no mediante números de operadoras de celulares nacionales. Como te recordamos entrar al menos dos veces al mes en la cuenta en Patria.

Bonos en Patria en el mes de diciembre, próximos a pagar

Ingreso contra la Guerra Económica, el mismo está próximo a pagarse mediante el Sistema Patria. Este es de 120 dólares al cambio del Banco Central de Venezuela y es para los empleados públicos.

De igual modo, el Ingreso contra la Guerra Económica para los jubilados de la administración pública. El mismo es por un monto de 112 dólares al cambio del Banco Central de Venezuela, esto para trabajadores que no reciben cestaticket.

NO DEJES DE LEERE AHORA: Comenzó la entrega del Bono Corresponsabilidad y Formación diciembre por este monto

Movimiento Social Somos Venezuela: las personas que integran este movimiento social estarían percibiendo un monto de 1.483,50 bolívares. Este pago se asigna mediante el Sistema Patria.

Pensión de enero del IVSS, Los pensionados esperan también el pago de la pensión del mes de enero. Por un monto de 130 bolívares, además del ingreso contra la Guerra Económica que son 50 dólares.

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Ingreso contra la Guerra Económica de diciembre 2025 y los montos probables a pagar, ¿quiénes lo cobran?

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