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Si vas a sacar la cédula por primera vez en Venezuela es necesario presentar el acta de nacimiento original y una copia certificada, según el sitio web del SAIME. Adicionalmente, los menores de edad deben asistir con su representante legal, quien presentará su copia de la cédula de identidad.

Cédula por primera vez en Venezuela, requisitos principales:

Acta de nacimiento: Original y copia certificada.

Copia de la cédula de identidad del representante: Si es un menor de edad quien tramita la cédula, es indispensable la presencia del responsable legal con copia de su cédula de identidad.

Requisitos para cédula de indígenas:

Copia certificada del acta de nacimiento: Debe especificar la comunidad o pueblo indígena al que pertenece el solicitante.

Edad mínima: 9 años en adelante.

Otros aspectos a considerar:

Es necesario agendar una cita a través del portal del SAIME.

El proceso para los menores de edad es gratuito.

Al momento de asistir a la cita, el sistema SAIME informará sobre los documentos específicos que se deben llevar.

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