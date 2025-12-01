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Las tarifas de Digitel en diciembre 2025 fueron ajustadas desde hoy, así que revisa tu plan para que conozcas el nuevo monto a pagar. Digitel busca seguir captando clientes con nuevas promociones en el mercado.

Recordemos que la empresa Digitel es una de las tres operadoras que hay en el país, junto a Movistar como a Movilnet. Las cuales también tienen promociones para este último mes del año.

Tarifas de Digitel en diciembre 2025

Plan Inteligente Plus 2GB 465 bolívares

Plan Inteligente Plus 6GB 1.543,15 bolívares

Plan Inteligente Plus 12GB 3.086,31 bolívares

Plan Inteligente Plus 30GB 6.182 bolívares

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