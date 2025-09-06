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Corpoelec hará mantenimiento este domingo 7 de septiembre de 2025 en el estado Yaracuy, específicamente en la subestación Chivacoa. En la línea 115 Yaritagua Chivacoa, por lo cual no habrá servicio.

Desde las doce de la medianoche de este domingo 7 no habrá servicio en los siguientes municipios: Bruzual, San Felipe, Nirgua, Cocorote, Independencia. Además de Páez, Urachiche, Arístides Bastidas, Trinidad y Sucre del estado Yaracuy

“Los trabajos se realizarán desde las 12:01am hasta las 12:00pm, en tres bloques rotativos de 4 horas cada uno favoreciendo con ello a las familias de las parroquias: Chivacoa; Campo Elías, San Felipe Capital. Desde las 12:01am hasta las 04:00am», dice el texto.

Corpoelec hará mantenimiento este domingo

En las zonas de Nirgua, San Felipe Capital, San Javier, Independencia y Cocorote dicha interrupción del servicio será solo por cuatro horas. Desde las cuatro de la madrugada hasta las ocho de la mañana.

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Mientras que las poblaciones de Sabana de Parra, Urachiche, Boraure, San Pablo y Guama dijo Corpoelec que la interrupción irá desde las 08:00am hasta las 12:00 de medio día. No habrá interrupciones en horas de la tarde.

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