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Corpoelec lanzó nuevo portal donde puedes pagar tu factura, además de hacer otros trámites sin necesidad de acudir a una oficina. El objetivo de la estatal eléctrica es mejorar atención a los usuarios.

Este nuevo portal cuenta con novedosas secciones donde puedes cambiar la titularidad de la cuenta. Conocer los requisitos para actualizar los datos como hacer solicitudes de servicio, y mantenerte al día con la factura.

Corpoelec lanzó nuevo portal

La dirección del portal nuevo es corpoelec.gob.ve donde puedes ir ya y hacer los trámites que desees en materia eléctrica. Con la nueva página se da un paso más en atención al cliente por parte de la empresa estatal eléctrica.

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Si estas fuera del país, puedes cancelar la factura, todo esto siguiendo los pasos que te da la empresa en el portal. Como otros trámites que puedes hacerlo y ahorrarte tiempo de ir a una oficina.

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