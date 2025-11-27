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Los datos en el Sistema Patria que debes actualizar son varios. Esta revisión se aconseja que la haga la misma persona en su cuenta. Debes revisar dirección de habitación, los datos de contacto (teléfono y correo electrónico), y los datos laborales y familiares.

Es importante mantener estos datos actualizados para poder recibir bonos, realizar transferencias y acceder a más servicios. Evita dar estos datos a otras personas o que otras personas se encarguen de tu cuenta.

Datos en el Sistema Patria que debes actualizar

Información Personal: Revisar y actualizar la dirección de habitación y la comunidad donde se reside.

Datos de Contacto: Verificar el número de teléfono principal y el correo electrónico para asegurar su correcta certificación.

Nivel Familiar: Asegurarse de que el teléfono principal y la contraseña son seguros, y de que la imagen de seguridad está configurada correctamente.

Datos de servicios

Hogares de la Patria: Actualizar la información adicional sobre la vivienda, como número de habitaciones y baños.

Contratos de Servicios Públicos: Es obligatorio registrar o actualizar los contratos de servicios públicos, como el eléctrico.

Verificación y seguridad

Nivel de Verificación: Es fundamental alcanzar los niveles de verificación máximos para poder realizar operaciones avanzadas, como transferencias a terceros.

Teléfono Certificado: Certificar el número de teléfono es uno de los pasos clave para alcanzar el nivel máximo de verificación.

Correo Electrónico Verificado: Verificar el correo electrónico es necesario para un mayor contacto y seguridad.

Imagen de Seguridad: Configurar la imagen de seguridad es un paso importante para evitar suplantación de identidad al iniciar sesión.

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