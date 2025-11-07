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Atención a todos los conductores que se desplazan por la ARC, el Cobretag en el Peaje de Guacara está activo en el canal 2 tanto sentido Valencia como Maracay. Si tienes instalado el dispositivo solo ubícate en dicho canal.

De igual modo, puedes solicitar información para instalarlo en tu vehículo, pasando el peaje en ambos sentidos. Para obtenerlo, necesitas llevar tu vehículo, cédula de identidad y título de compra y venta si es el caso. La recarga puede hacerse de forma online, incluyendo el pago móvil.

Desde hace unos días esta fue instalado en los peajes del estado Carabobo, como lo son el Peaje de Guacara en la Autopista Regional del Centro. Como en el Peaje de La Entrada en la Autopista Valencia Puerto Cabello.

Recuerda que el dispositivo funciona en puntos de Cobremex como Venvías a nivel nacional y ya lo hay en todos los peajes del país. En caso de errores en la recarga de pago móvil, puedes validar la misma en la app o contactar con el servicio de atención al cliente.

Cobretag en el Peaje de Guacara ¿Cómo funciona?

El dispositivo CobreTag se comunica con una antena receptora en el peaje.

La barrera se abre automáticamente si el dispositivo tiene saldo suficiente para el pago.

El proceso de cobro es más rápido y evita el uso de efectivo.

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