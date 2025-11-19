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Por vender musgo natural en Venezuela puede acarrear dos multas, dijo el Ministerio de Ecosocialismo. La ley está vigente en todos los estados del país esto ante la venta ilegal de este para adornar los pesebres.

Las multas van desde 3.000 a 10.000 unidades tributarias (U.T.). La extracción y comercialización de musgo, así como de otras especies como líquenes, briófitos, helechos arborescentes y bromelias.

Indicó que está prohibida por el Ministerio del Ecosocialismo para proteger la biodiversidad y los ecosistemas. Base legal: La prohibición se basa en la Resolución 000175 y busca proteger ecosistemas de bosques y páramos.

Vender musgo natural en Venezuela y las multas

Motivo: El musgo es vital para el equilibrio hídrico y la estabilidad del suelo, además de ser un componente esencial de la biodiversidad.

Sanciones: Además de la multa, los infractores pueden enfrentar charlas educativas sobre la protección ambiental o ser sancionados con labores socioambientales.

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