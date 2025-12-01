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¡Atentos!, Estas son las nuevas tarifas de los peajes en diciembre 2025

By Danny Valdiviezo
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tarifas de los peajes en diciembre 2025

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Danny Valdiviezo
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Las tarifas de los peajes en diciembre 2025 fueron ajustadas desde hoy. Se cancelará por vehículos livianos un costo de 100 bolívares. Como los otros vehículos también pagarán nuevas tarifas.

En los últimos meses el pago en los peajes pasó a 75 bolívares, luego se le aumentó un total de cinco bolívares para llegar a 80 y ahora se le hace un nuevo ajuste. Recuerda colocar tu dispositivo de Cobretag o Venvías para evitar colas.

Tarifas nuevas de los peajes en diciembre 2025

Vehículos pequeños 100 bolívares.

Autobuses 110 bolívares

Carga liviana 950 bolívares

Carga pesada 1.100 bolívares 2 ejes

Carga pesada, 3 ejes 1.200 bolívares

Carga pesada 4 ejes 1300 bolívares

Carga de 5 ejes 1500 bolívares

Carga pesada 6 ejes 1.900 bolívares.

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