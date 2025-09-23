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Varios celulares se quedan sin Whatsapp en octubre 2025, muy pendiente del listado que se emitió para el mes que viene. Como es conocido esta red social se va actualizando constantemente.

Es por ello que varios celulares se quedan fuera de esta red social para el décimo mes del año. Mensualmente se va emitiendo un listado, revisa ya que el modelo de tu celular puede estar en este mes.

Celulares se quedan sin Whatsapp en octubre 2025

La medida incluye a todos los celulares que funcionan con la versión Android 5.0 o anterior y iOS 12 o anterior. A continuación, los modelos más comunes que dejarán de tener soporte:

Dispositivos Android:

Samsung: Galaxy S3, Galaxy S4 Mini, Galaxy Note 2.

LG: Optimus G, Nexus 4, G2 Mini.

Motorola: Moto G (primera generación), Droid Razr HD.

Huawei: Ascend D2.

Sony: Xperia Z, Xperia SP, Xperia T, Xperia V.

HTC: One X, One X+, Desire 500, Desire 601.

Dispositivos Apple:

iPhone 5.

iPhone 5c.

iPhone SE (primera generación).

iPhone 6 (si no ha sido actualizado más allá del iOS 12).

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